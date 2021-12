ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Bacıyan-ı Rüm Teşkilatı'ndan Günümüze Türk Kadını çalıştayında konuşan Bilge Tam Gelişim Derneği Başkanı Ferhan Çınar, Türk kadınının savaşçı ve mücadeleci olduğunu ifade ederek, "Bugün belki cepheye gidip savaşmıyoruz, mücadele etmiyoruz, ama inanın evde çocuklarının başında, iş yerlerinde, eğitim alanında inanın her birimiz sanki elimizde kılıç kalkan varmış gibi mücadele ediyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da Bacıyan-ı Rüm Teşkilatı'ndan Günümüze Türk Kadını çalıştayı gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bilge Tam Gelişim Derneği Başkanı Ferhan Çınar, Türk Ocakları Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Yavuz Osman Birdane, STK temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay yarın şehir gezisinin yapılması ile sona erecek.

Her birimiz mücadele ediyoruz

Bilge Tam Gelişim Derneği Başkanı Ferhan Çınar yaptığı konuşmada Türk kadının savaşçı ruhundan bahsederek şunları söyledi: "Kadınların bugün yaşadığı sorunların öncelikli olarak tespiti çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar kadınların toplumdaki yerini, üretkenliğini öncelikli olarak kadınların fark edebilmesi amacıyla eğitim, sempozyum, panel ve çalıştay düzenlemek geleceğimizin temsilcisi çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla programlar üretmek ve onları topluma faydalı manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için destekleyici programlar ve projeler üretilmesi gerekir. Türk kadını aynı zamanda savaşçıdır, mücadelecidir. Bugün belki cepheye gidip savaşmıyoruz, mücadele etmiyoruz ama inanın her birimiz kimliğimizin ve bağlı bulunduğumuz kültürün bize verdiği sorumluluğun bilincinde olarak bazılarımız evde çocuklarının başında bazılarımız iş yerlerinde bazılarımız bu tarz alanlarda eğitim alanında inanın her birimiz sanki elimizde kılıç kalkan varmış gibi mücadele ediyoruz" dedi.

Türk ocakları dilini ve bayrağını seven bir ülküde ilerliyor

Türk Ocakları Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Yavuz Osman Birdane de derneklerinin kuruluşundan söz ederek şöyle konuştu:

"Türk Ocakları Osman Devleti'nin çözülme ve yıkılma döneminde bu gidişe dur diyebilmek için Türk milliyetçiliği önderliğinde 190 tıbbiyeli gencin Karacaahmet mezarlığında toplanıp Kurtuluş Savaşı'nda özellikle halkla asker arasındaki bağlantıyı sağlamak ve bununla beraber Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak için bir araya gelmiş 190 yiğit evladımız derneği kurmuştur. 25 Mart 1912 yılında kurulan bu dernek siyasetten uzak bir tavırla özellikle bayrağını seven, milletini seven, ülkesini seven, dinini, dilini seven bir ülküde ilerlemektedir." - AFYONKARAHİSAR