Afyonkarahisar'da babası ile akrabasını tüfekle yaralayan kişi yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da babası ile akrabasını tüfekle yaralayan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da babası ile akrabasını tüfekle yaralayan kişi yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde alkol alan babası ile akrabasını pompalı tüfekle yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde alkol alan babası ile akrabasını pompalı tüfekle yaralayan kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Erkmen Mahallesi'ndeki Horan Park yakınlarında alkol alan Ahmet A, (52), Bahtiyar A, (49) ve Harun A'nın (41) yanlarına pompalı tüfekle yaklaşan Bahtiyar A'nın oğlu Z.A, (23) henüz bilinmeyen nedenle ateş açarak kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği, akraba olan Ahmet A. başından, baba Bahtiyar A. ise kollarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Z.A'yı kısa sürede pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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