Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
21.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:30
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y.G idaresindeki 09 RV 169 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Konak caddesinde refüje çıktı. Yaklaşık 10 metre refüjde ilerleyen otomobil, aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü Y.G ile araçta bulunan M.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA