Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye binasında, Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, avukatlığın yargının kurucu unsuru ancak bağımsız ve özgür biçimde yürütülen serbest bir meslek olduğunu söyledi.

Diğer yargı meslekleriyle avukatlığı kıyaslayan Şahin, şunları kaydetti:

"Onlar, kanun koyucunun hazırladığı normlara lafzen ve ruhen uymak zorundadırlar. Dolayısı ile önce kanun adamı olmak durumundan söz edilebilir. Oysa avukatlar için bu durum söz konusu değildir. Bizler, mesleğimizin başında kanuna değil hukuka bağlı kalacağımıza yemin ederiz. Bu anlamda müvekkillerimiz adına arayışımız kanunların çizdiği sınırlardaki adalet değil, en geniş manasıyla tabi hukukun ufuklarındaki adalettir."

Şahin, avukatın, yargının gerçek anlamda milletle temas edebilen tek unsuru, vatandaşın sesi ve mağdurun nefesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz