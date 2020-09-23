Afyonkarahisar'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı
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Afyonkarahisar'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

23.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:39
Afyonkarahisar'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Afyonkarahisar'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği, açılış töreniyle başladı.

Afyonkarahisar'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği, açılış töreniyle başladı.

Kocatepe Spor Komleksi'ndeki atletizm sahasında düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Avrupa Spor Haftasının her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde kutlandığını söyledi.

Avrupa Spor Haftasının tamamen sporcuları desteklemek ve spor yapmaya yönelik insanları bilinçlendirmenin amaçlandığını dile getiren Dereci, şöyle konuştu:

"Etkinlerimiz aslında meydanlarda yürüyüşle başlar ve sportif etkinliklerle devam eder. Gösterilerle insanların dikkatinin çekilmesi hedeflenir. Ama pandemi dolayısıyla bu yıl, bakanlığımızın talimatıyla etkinliklerimiz sınırlı sayıda katılımcılarla tutuluyor. Türkiye'nin her yerinde etkinliklerimiz bu şekilde yapılıyor."

Dereci, Avrupa Spor Haftası dolayısıyla, Afyonkarahisar'daki herkesi spor yapmaya davet ederek, "Artık kendimizi pandemi sürecine adapte etmemiz gerekiyor. Buna alışmamız gerekiyor. O yüzden sporsuz kalmayalım, spor yapalım. Spor her zaman hayatımızın bir parçası ve içerisinde olsun. Spor, bizlerin en büyük aşkı olsun. Etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, atletizm sahasında sporcular, Taekwondo, Halk Oyunları, Cimnastik, Kick Boks ve Geleneksel Okçuluk gösterilerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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