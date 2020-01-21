Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler

21.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:12

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, il genelindeki kara avcılığının yapıldığı noktalarda yaptıkları denetimlerde 17 avcıyı kontrol etti.

Evraklarında eksik tespit edilen 2 avcıya cezai işlem uygulayan ekipler, bir araca ve takozsuz bir av tüfeğine de el koydu.

Kaynak: AA