Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler
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Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

21.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:12
Afyonkarahisar'da avcılara yönelik denetimler

Afyonkarahisar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, il genelindeki kara avcılığının yapıldığı noktalarda yaptıkları denetimlerde 17 avcıyı kontrol etti.

Evraklarında eksik tespit edilen 2 avcıya cezai işlem uygulayan ekipler, bir araca ve takozsuz bir av tüfeğine de el koydu.

Kaynak: AA
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