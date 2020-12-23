Afyonkarahisar'da av yasağına uymayan şahıslar suçüstü yakalandı
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Afyonkarahisar'da av yasağına uymayan şahıslar suçüstü yakalandı

23.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:04
Afyonkarahisar'da av yasağına uymayan şahıslar suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde av yasağına uymayarak ağ ile balık avı yapan şahıslar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde av yasağına uymayarak ağ ile balık avı yapan şahıslar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada göl ve göletlerde Turna (Esox lucius) balığı av yasağının başladığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Kontrol ekiplerimizce aralıksız olarak denetimlerimiz sürmektedir. Son olarak ilimiz Çay İlçesi sınırları içerisinde bulunan Karamık Gölünde sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam eden denetimlerde 8 çift pinter (sepet) ve 12 adet olmak üzere bin 200 metre uzatma balık ağı toplanarak imha edilmiştir. Yasaklara uymayanlar hakkında 1380 sayılı 'Su Ürünleri Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulanacaktır. Turna balığının üreme dönemine girdiği bu dönemde av yasaklarına uyalım ve gelecek nesillere de bırakalım" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da av yasağına uymayan şahıslar suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar'da av yasağına uymayan şahıslar suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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