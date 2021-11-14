Afyonkarahisar'da "Atlı Dayanıklılık Frig Kupası" düzenlendi

Afyonkarahisar Valiliği ile Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle İhsaniye ilçesinde, "Atlı Dayanıklılık Frig Kupası" etkinliği yapıldı.

İlçeye bağlı Demirli köyünde iki gün süren yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 80 atlı sporcu katıldı. Yarışlar, Frigya'da 20 ila 80 kilometre arasında değişen zorlu parkurlarda düzenlendi.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, yarışlara katılan atlı sporcuların tarihi Frig Vadisi'nde bulunmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Yarışın 4 etaptan oluştuğunu dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu:

"Parkurlar, 20 ila 80 kilometre arasında değişiyor. Dün, atlı sporcularımız 60 ve 80 kilometre yarışlarını koştu. Bugün de 20 ve 40 kilometre yarışlarımızı tamamladık. Frig Vadisi zorlu bir parkur olduğu için yarışlarda atlı sporcuları da etkiledi. Ama yarışları keyifli bir şekilde bitirdik. İnşallah, Atlı Dayanıklılık Frig Kupası, organizasyonu da önümüzdeki yıllarda da yapmayı planlıyoruz."

Koyuncu, Frigya'nın eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, düzenlenen her etkinlikle kendini sürekli ön plana çıkardığını vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da kendisinin de bugün tarihi Frig Vadisi'nde düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Frig Kupası"na yarışmacı olarak katıldığını vurgulayarak, "Afyonkarahisar'da bugün bizleri çok güzel misafir ettiler. Ben, 20 kilometrelik parkurda yarıştım. Ayrıca, 40 ve 60 kilometrelik parkurda yarışan arkadaşlarımız da vardı. Herkes kazasız belasız yarışları tamamladı. Bu yarışlarda hem binicinin hem de atın uyumu tespit edilmeye çalışılıyor. Yarış sonrasında da atın nabzı ve sağlık durumu ölçülüyor. Bugün Frigya'da düzenlenen bu yarışa katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Kan, Türkiye'deki gençleri atlı spor yarışı organizasyonlarına katılmaya davet etti.

Yarışların ardından dereceye giren atlı sporculara kupa ve hediyeler verildi.