Afyonkarahisar'da aşırı yağan kar nedeniyle bağlantı yolları trafiğe kapandı

Antalya yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu başta olmak üzere birçok bağlantı yolu kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Damlalı boğazında yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde kara yolu trafiğe kapandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğunun kilometrelere ulaştığı belirtilirken İzmir ve Kütahya yolunun da trafiğe kapandığı bildirildi.

Karayolları 31. Şube şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar- Kütahya, Afyonkarahisar- Konya, Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Ankara kara yollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu öğrenildi. Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

Kaynak: İHA