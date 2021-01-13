Afyonkarahisar'da aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı

13.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:20
Afyonkarahisar'da aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aşırı rüzgardan dolayı 4 aracın devrilmesi sonucu ikisi uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aşırı rüzgardan dolayı 4 aracın devrilmesi sonucu ikisi uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı tır, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Veli Bayer yönetimindeki 03 JAA 133 resmi plakalı kamyonet de aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, Uzman Çavuşlar Veli Bayer, Tugay Saki ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve Erol Koçak yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kara yolunda ve dinlenme tesislerinde bazı araçların da devrildiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk Kaza Hisarcık Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da aşırı rüzgardan araçlar devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 00:20:41. #1.14#
title