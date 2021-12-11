Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı

Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda terör, narkotik, kaçakçılık, trafik, çevik kuvvet ve motosikletli polis timlerinden oluşan 13 ekip ve 51 personelin katılımıyla Erenler Mahallesi'ndeki araçlar, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada 1514 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 102 araç kontrol edildi.

Ekipler 8 araca 9 bin 749 lira ceza keserken, 2 işletmeye de tutanak tuttu. Hırsızlık suçundan araması bulunan 1 kişi yakalandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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