Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı
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Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da bir mahallede vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda terör, narkotik, kaçakçılık, trafik, çevik kuvvet ve motosikletli polis timlerinden oluşan 21 ekibin katılımıyla Erenler Mahallesi'ndeki araçlar, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 21.00 ila 23: 00 saatlerinde asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in yakından takip ettiği asayiş uygulamasında 744 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 89 araç kontrol edildi.

Ekipler 7 araca 10 bin 906 lira ceza keserken 6 işletmeye de çeşitli suçlarda tutanak tuttu. Araması bulunan 1 kişi yakalandı.

"İllegal şekilde nemalanmaya çalışanlara da nefes aldırmayacağız

Temiz, asayiş uygulaması sırasında gazetecilere, üniversite öğrencilerinin yoğunlukla yaşadığı Erenler Mahallesi'ne güvenlik açısından çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Üniversite açılmadan bölgede huzur ve güvenliği için kolluk kuvvetlerince erkenden çalışmalara başladıklarını dile getiren Temiz şöyle konuştu:

"Bu akşam burada genel bir asayiş uygulaması yapıyoruz. Uygulamaya, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik, çevik kuvvet ve motosikletli polis timlerinden yaklaşık 100 arkadaşımız katılıyor. Erenler Mahallemizde nezih bir ortam oluşması için bu asayiş uygulamamızı sürekli gerçekleştireceğiz. Bu mahallemizin kötü şekilde anılan ismini hep birlikte kaldıracağız. Bunun için bu uygulamayı başlattık, bu çalışmalar devam edecek. Buradan illegal şekilde nemalanmaya çalışanlara da nefes aldırmayacağız."

Temiz, Afyonkarahisar'daki üniversite gençliğinin huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatının gece gündüz çalışacağını ifade etti.

Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı
Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı
Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı
Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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