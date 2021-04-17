Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması
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Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması

Afyonkarahisar'da asayiş uygulaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar polisi, asayiş uygulaması yaptı.

Afyonkarahisar polisi, asayiş uygulaması yaptı.

İl merkezi ile 17 ilçede 36 ekip ve 82 polisin katıldığı denetimlerde 98 işletme ve park, bahçeler kontrol edildi.

Genel Bilgi Tarama sorgusu yapılan 112 kişide suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

Öte yandan denetimlerde, 11 kişiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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