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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kısa sürede şüphelileri yakalayan ekipler, üst ve araç aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, 3 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

İhsaniye'de kaçakçılık operasyonu

İhsaniye'de 260 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde bir kişinin elinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada 260 paket kaçak sigara ele geçidi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Karahisar, Güncel, Haber

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