Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 396 gram kokain ele geçirdi.

Ekipler, otobüsteki yolculardan A.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Bolvadin'de hırsızlık

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kestemet Mahallesi'nde bir evden oto lastik ve çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı incelemenin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.C.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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