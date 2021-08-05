Afyonkarahisar'da asayiş
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, araçlarında ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 sürücüye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, araçlarında ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 sürücüye adli işlem yaptı.

Polis timleri, Erenler Mahallesi ile Prof. Dr. Veysel Eroğlu Caddesi üzerinde yaptığı uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu iki otomobilde ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Ekipler, araç sürücüleri İ.Ş. ile K.O'ya adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla yakaladığı 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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