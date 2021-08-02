Afyonkarahisar'da asayiş
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ele geçirdiği kişiye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ele geçirdiği kişiye adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sahipata Mahallesi'deki özel bir hastanenin önünde park eden şüpheli otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile 30 mermi ele geçirdi.

Ekipler, araç sürücüsü A.S.F'ye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 2 kişiye adli işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bir akaryakat istasyonunda kavga ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, istasyondaki bir otomobile çarpıldığı ve Y.K. ile Z.B'nin arasında arbede yaşandığını belirledi.

Z.B'nin üst aramasında tabanca ile 25 mermi ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilere adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da asayiş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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