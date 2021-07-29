Afyonkarahisar'da asayiş
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, üzerinde uyuşturucu madde yakaladığı kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, üzerinde uyuşturucu madde yakaladığı kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis timleri, kentte şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, 17 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli K.D'yi "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" gözaltına aldı.

2 kişiye cezai işlem uygulandı

Afyonkarahisar motosikletli polis timleri, Gümüşkent ile Erenler Mahallesi'nde 2 araçta yaptığı uygulamada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca ve 155 mermi ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki İ.Ş. ile M.K'ye cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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