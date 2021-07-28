Afyonkarahisar'da asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis timleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu B.D'nin üzerinde ruhsatız tabanca yakaladı.

Ekipler, B.D'ye adli işlem yaptı.

Öte yandan polis ekipleri, Erenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta iki kuru sıkı tabanca ele geçirdiği 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

Afyonkarahisar'da araması bulunan 4 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla 4 kişiyi yakaladı.

3 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Araması bulunan bir kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da havaya ateş eden kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Hıdırlık mevkisinde bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri şüpheli aracı kısa sürede yakaladı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca ele geçirdiği H.D'ye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da asayiş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ece Erken İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Diego Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 12:10:50. #1.16#

title