Afyonkarahisar'da asayiş
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, araçlarında iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiği 2 kişiye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, araçlarında iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiği 2 kişiye adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli polis ekipleri, Erenler ile Eşrefpaşa Mahalleleri'nde şüphe üzerine durdurduğu iki araçta 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki E.C. ile A.H.Y'ye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çevre yolu üzerinde düğün konvoyundan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen polis ekipleri, durdurulan konvoydaki bir otomobilde ruhsatız tabanca ile 7 mermi ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki B.T'ye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da asayiş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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