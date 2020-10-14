Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Çavuşbaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu iki otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Polis ekipleri, araçlardaki E.K. ile U.Y. hakkında idari işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz