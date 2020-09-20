Afyonkarahisar'da asayiş
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Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu 3 kişide, iki tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da asayiş
20.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:08

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu 3 kişide, iki tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Şeyh Şamil Bulvarı ile Gümüşkent mevki Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, bir miktar esrar ile 11 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, F.Ç., Ş.G. ile R.P. hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Arif Yavuz
Arif Yavuz
AA Editörü
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