Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişide kuru sıkı tabanca yakalandı.
17.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:18
Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişide kuru sıkı tabanca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerinin Olucak Mahallesi ile Çavdarlı köyü yol ayrımında yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, A.Ç. ile T.Ç. hakkında idari işlem yaptı.
Kaynak: AA