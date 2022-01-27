Afyonkarahisar'da arıza yapan otobüsün yolcularına sıcak çorba ikram edildi

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yolda arıza yapan otobüsteki 30 yolcuya kaymakamlık tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır'dan İzmir'e seyahat eden yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Gömü beldesinde arıza yaptı.

Arıza yapan aracı yolda gören İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücü ve yolculara her hangi bir olumsuzluk olup olmadığını sordu.

Afyonkarahisar'dan tamirci beklendiğini ve otobüste 30 yolcu bulunduğunu öğrenen ekipler, durumu Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici'ye iletti.

Kaymakam Bilici'nin talimatıyla, yolcu otobüsündeki yolculara sıcak çorba ikram edildi.

Otobüsteki yolcular görevlilere teşekkür etti.