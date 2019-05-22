Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti 2 ölü

AFYONKARAHİSAR'da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıkan iki kardeşin tüfekle ateş açtığı Mustafa ve Servet Sağlam kardeşler yaşamını yitirdi. Jandarma cinayet şüphelisi kardeşleri gözaltına aldı.

Olay, saat 15.00'te Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Mustafa ve Servet Sağlam arazilerinde çalışırken, yanlarına M.D. ve A.D. geldi. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve A.D. yanlarında getirdikleri tüfekle Mustafa ve Servet Sağlam'a ateş açtı. Ağır yaralanan Mustafa ve Servet Sağlam kardeşlere ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ağır yaralı kardeşler daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Olaya karışan M.D. ve A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA