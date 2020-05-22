Afyonkarahisar'da aranan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, 5 ayrı suçtan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
22.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:57
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, 5 ayrı suçtan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "basit yaralama", "dolandırıcılık", "tehdit" ve "hırsızlık" suçlarından aranan E.A.'yı, ilçeye bağlı Yukarıyenice Köyü'nde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA