Afyonkarahisar'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürüttükleri çalışmada, "sahte banka veya kredi kartı kullanmak" suçundan aranan hükümlü C.A'yı yakaladı.
Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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