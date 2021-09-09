Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı
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Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan hırsız yakalandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Görkem Koldemir'i, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Adli işlemlerin ardından Koldemir, Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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