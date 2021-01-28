Afyonkarahisar'da aranan FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı
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Afyonkarahisar'da aranan FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı

28.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:44
Afyonkarahisar'da aranan FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir kişi, sahte kimlikle yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir kişi, sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ'ye üye olmak" ve Burdur Sulh Ceza Hakimliğince "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan H.H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli H.H.A'yı Akçeşme Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada durdurdu.

Üzerinde sahte kimlik bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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