Afyonkarahisar'da aranan 5 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildiİl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla M.A, V.O, A.Y, F.Y. ile A.B'yi yakaladı.
4 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hakaret suçundan yakalanan A.B. ise 1100 lira kefaret ücretini ödedikten sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz