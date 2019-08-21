Afyonkarahisar'da araması olan şahıs kiraladığı araç içinde yakalandı

21.08.2019 12:23

Afyonkarahisar'da araması olan bir şahıs kiraladığı araç içerisinde emniyet ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Afyonkarahisar'da A.B., (22) bir kiralama firmasından araç kiraladı. Şahsın aramasının olduğunu anlayan emniyet ekipleri, A.B.'nin peşine düştü. Kısa süreli takip sonrası şehir merkezinde yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA