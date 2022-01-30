Afyonkarahisar'da araması bulunan firari hükümlü yakalandı
AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.İ.Y'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel