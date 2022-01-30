Afyonkarahisar'da araması bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da araması bulunan firari hükümlü yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da araması bulunan firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.İ.Y'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Polis, Güncel, Haber

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