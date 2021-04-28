Afyonkarahisar'da araması bulunan 9 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 hükümlüden 8'i cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 9 hükümlüden 8'i cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla 9 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlülerden 8'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, biri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz