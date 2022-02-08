Afyonkarahisar'da araması bulunan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 10 yıl 21 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.N, "silahlı yağma suçundan" 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verilen M.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

İki hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, İstanbul ve Konya'da "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından araması bulunan İ.C, ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.