Afyonkarahisar'da araması bulunan 19 kişi yakalandı
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Afyonkarahisar'da araması bulunan 19 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da araması bulunan 19 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 19 kişiden 18'si cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 19 kişiden 18'si cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla 19 kişiyi yakaladı.

18 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Araması bulunan bir kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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