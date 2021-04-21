Afyonkarahisar'da araması bulunan 14 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 14 kişiden 12'si cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 14 kişiden 12'si cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla 14 kişiyi yakaladı.
12 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Araması bulunan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz