Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
05.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:24
Afyonkarahisar'da, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu aracın içerisinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz