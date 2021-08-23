Afyonkarahisar'da araç yangını ucuz atlatıldı
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Afyonkarahisar'da araç yangını ucuz atlatıldı

Afyonkarahisar'da araç yangını ucuz atlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobilin yanmaya başlaması paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobilin yanmaya başlaması paniğe neden oldu.

İzmir İstasyonu mevkiinden Maliye istikametine giden Y.Y.'nin idaresindeki 03 VN 601 plakalı aracın seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanların alevlere dönüşmesi sonrasında sürücü Y.Y. aracı kontrol etmekte zorlandı ve kenara çekerek araçtan inerek, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Olayı bir kaç yanık ile atlatan sürücü Y.Y., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın neden alev aldığı ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belirlenecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da araç yangını ucuz atlatıldı
Afyonkarahisar'da araç yangını ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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