Afyonkarahisar'da "arabada sinema" keyfi
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Afyonkarahisar'da "arabada sinema" keyfi

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenledi.

Afyonkarahisar'da
16.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:54

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenledi.

Motorkros Alanına düzenlenen "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" isimli filme vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara su, gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Filmi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de eşi Sevim Zeybek ile izledi.

Etkinliğe ilgi gösteren Afyonkarahisarlılar'a teşekkür eden Zeybek, kültürel etkinliklerin bundan sonra da artarak devam edeceğini kaydetti.

Zor günlerden geçildiğini aktaran Zeybek, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde Afyonkarahisar'da hemşehrilerimizin hoşça vakit geçirmesi konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre evde kaldık. Yeni normal hayatın başlamasıyla bizler de adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek isteğimiz salgın dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen. Burada olduğu gibi sosyal mesafeyi tüm yaşantımızda uygulamamız gerekir."

Kaynak: AA

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