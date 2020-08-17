Afyonkarahisar'da 'arabada sinema' etkinliği AFYONKARAHİSAR'da 'Arabada sinema günleri' etkinliği kapsamında 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' adlı film gösterimi yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'da 'Arabada sinema günleri' etkinliği kapsamında 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' adlı film gösterimi yapıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara su, meşrubat ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla başlatılan 'Arabada sinema günleri' etkinliği sürüyor. Dün akşam Motor Sporları Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Filme vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDEN GÖRSEL ŞÖLENLİ TEŞEKKÜRFilm öncesi araç sahipleri klakson ve farlarıyla görsel bir şölene de imza atarak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve personeline teşekkür etti. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara su, meşrubat ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKFilmi eşi Sevim Zeybek ile izleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, kültürel etkinliklerin bundan sonra da artarak devam edeceğinin müjdesini verdi. Başkan Zeybek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Afyonkarahisar'da hemşehrilerimizin hoşça vakit geçirmesi konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre evde kaldık. Yeni normal hayatın başlamasıyla bizler de adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlarımızı arabada sinema ile sinema tutkusunu yeniden yaşatmak istedik. Bu etkinliğimiz de daha önceki etkinliklerimiz gibi yoğun ilgi gördü" dedi.'MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYENE DİKKAT EDELİM'Başkan Zeybek, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak, "Sizler memnun kaldığınız sürece biz bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz salgın dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen. Burada olduğu gibi sosyal mesafeyi tüm yaşantımızda uygulamamız gerekir. Bu vesileyle etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA