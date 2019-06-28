AFYONKARAHİSAR'DA ANTİK YUNAN İYON BAŞLIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 adet antik Yunan İyon Başlığı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesine bağlı Saltık Köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet antik Yunan İyon Başlığı ele geçirildi. Eser incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi.

Gözaltındaki 10 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA