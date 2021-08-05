Afyonkarahisar'da ambulans helikopter, boğazına madeni para kaçan çocuk için havalandı
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Afyonkarahisar'da ambulans helikopter, boğazına madeni para kaçan çocuk için havalandı

Afyonkarahisar'da ambulans helikopter, boğazına madeni para kaçan çocuk için havalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da boğazına madeni para kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da boğazına madeni para kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesinde boğazına madeni para kaçan ve nefes almakta güçlük çeken Sevilay Nur K, yakınları tarafından ilçe hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulans helikopterle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.

Hastanede boğazındaki madeni para çıkarılan Sevilay Nur K'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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