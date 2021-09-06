Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin hasadına başlandı
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Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin hasadına başlandı

Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yüksek düzeyde antikansorejen özelliği ile bilinen bunun yanında gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan amarant bitkisinin hasadına başlandı.

Afyonkarahisar'da yüksek düzeyde antikansorejen özelliği ile bilinen bunun yanında gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan amarant bitkisinin hasadına başlandı.

Rusya ve Ukrayna'da yaklaşık 20 yıldır kozmetik sektöründe hizmet veren iş insanı Cengiz Aşkın, verimiyle dikkat çeken amarant bitkisini memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde yetiştirdi.

Aşkın'ın 300 dönümlük araziye ektiği bitkinin hasadı başladı.

Hasadı yapılan bitkinin tohumlarından arta kalan yaprak ve sapının ise hayvan küspesi olarak kullanılabilecek.

Hasata katılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Protein oranı oldukça yüksek. Yani 100 gramda yaklaşık yüzde 3 nokta 8 oranında protein içeriyor. Bizim için sağlık açasından en önemli kısmı gluten içermemesi. Gluten özellikle arpa, buğday, yulaf ve çavdar gibi gıdalarda bulunan bir madde." diye konuştu.

Ancak genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde ciddi bağırsak hassasiyeti oluşturup, uzun süre ishal, beslenememek, kilo alamama, büyüme gelişme geriliği gibi sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Okumuş, şunları söyledi:

"kKolestrolü düşürücü özelliği var. En önemli özelliklerinden birisi dünyada bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini en yüksek oranda içeren gıda maddesi. Skualen ilaç sanayisinde daha çok köpek balığı yağından yüzde 1 oranında. Ama amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliği ile de çok çok önemli."

Cengiz Aşkın da 3 yıldır amarantın denemeleri yaptığını, bu yıl 17 Nisan'da amarantı ektiklerini ve hasat zamanının geldiğini belirtti.

Amarantın yemeklerde, ilaç ve kozmetik sanayide kullanıldığını ifade eden Aşkın, "Amarantı ihraç ediyorduk. Artık yurt dışından almamıza gerek yok. Kozmetik sanayii hep doğadan gelen güzellikten elde edilen bitkilerde. Biz de tamamen amarantı ekleyip içinde glütensiz ve özel kremlerin yapıldığı bir seri yapıp amarant bitkisinin yağlarını yapıp kullanıma sunacağız." dedi.

Amarant tarlasında biçerdöverlerle hasada başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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