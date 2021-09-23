Afyonkarahisar'da altıncı kattaki balkondan düşen genç kız ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da, bir apartmanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan zemin kattaki iş yerinin reklam tabelasının sundurmasına düşen genç kız ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan binanın altıncı katında ikamet eden Irak uyruklu H.K.D. (16), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemin kattaki bir iş yerinin reklam tabelasının sundurmasına düştü.

Genç kızın düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, sundurmadan sedyeyle indirdiği H.K.D, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.