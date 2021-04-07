Afyonkarahisar'da alacak verecek nedeniyle darbettikleri kişiyi tüfekle yaralayan genç ve babası yakalandı
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Afyonkarahisar'da alacak verecek nedeniyle darbettikleri kişiyi tüfekle yaralayan genç ve babası yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da alacak verecek nedeniyle darbettikleri kişiyi tüfekle yaralayan genç ve babası yakalandı

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesinden dolayı darbettikleri kişiyi pompalı tüfekle yaralayan genç ve babası gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesinden dolayı darbettikleri kişiyi pompalı tüfekle yaralayan genç ve babası gözaltına alındı.

İddiaya göre, Veysel Karani Mahallesi 2. Küçük Sanayi Sitesi 1145 Sokak'ta oto tamircisi Mustafa Y, (27) uzun süredir 1300 lira mazot parasını alamadığı oto boyacı Bünyamin D'nin dükkanına giderek alacağına karşılık kaynak makinesini aldı.

Bunun üzerine, Bünyamin D. ile oğlu C.D. (17) iş yerine gittikleri Mustafa Y'yi önce darbetti. Ardından C.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Y'yi sağ bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Y, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri baba oğlu suç aletiyle gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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