Afyonkarahisar'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Afyonkarahisar'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesinden iki araba aküsünün çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesinden iki araba aküsünün çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dinar'da yaşayan İ.A, bahçede bıraktıkları iki akünün yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, bir iş yerinin olay anını kaydeden güvenlik kamerasını inceleyerek aküleri çalan zanlıları belirledi.

Şüpheliler, çalınan akülerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki kişinin evin önünde bir süre etrafa bakındıktan sonra bahçeden aküleri alıp motosiklete yükleyerek kaçtıkları görülüyor.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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