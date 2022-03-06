Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor - Haberler

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Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor

Afyonkarahisar'da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilerek göre, kentte gün boyu kapalı bir havanın hakim olacağı, akşam saatlerinde ise yağmur yağışının beklendiği belirtildi. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarının da kentte '0' derecenin üstüne çıkarak 5 derece seviyelerinde olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Yerel, Haberler

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