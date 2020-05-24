Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan vatandaş Polise kürekle saldırdı Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan vatandaş Polise kürekle saldırdı Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, ilk önce kendisini hastane götürmek üzere gelen ambulansa daha sonrada polise kürekle saldırdı.

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan vatandaş Polise kürekle saldırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, ilk önce kendisini hastane götürmek üzere gelen ambulansa daha sonrada polise kürekle saldırdı.

Afyonkarahisar'ın Sahipata mahallesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Osman G. isimli vatandaş, kendisini hastane götürmek üzere gelen ambulansa taşla saldırdı. Ambulansının camının kırılması sonucu bir sağlık görevlisi de yaralandı. Daha sonra oalay yerine gelen polise kürekle saldıran Osman G. Polis memurunun yere düşmesine rağmen vurmaya devam etti. Polisi yaralayan akli dengesi yerinde olmayan vatandaş olay yerinden kaçtı. Şahıs daha sonra diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA