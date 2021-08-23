Afyonkarahisar'da Aile Danışmanlığı Projesi hayata geçirildi
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Afyonkarahisar'da Aile Danışmanlığı Projesi hayata geçirildi

Afyonkarahisar'da Aile Danışmanlığı Projesi hayata geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu tarafından başlatılan Aile Danışmanlığı Projesi (ADAP) kapsamında Okul Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından temmuz ve ağustos ayları içerisinde ikinci sınıfa geçen öğrencilerin velilerine yönelik rehberlik hizmeti verildi.

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu tarafından başlatılan Aile Danışmanlığı Projesi (ADAP) kapsamında Okul Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından temmuz ve ağustos ayları içerisinde ikinci sınıfa geçen öğrencilerin velilerine yönelik rehberlik hizmeti verildi.

Aile Danışmanlığı Projesi ile öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, okul aile iş birliğini artırmak, yaz tatili süresince meydana gelecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek, öğrencilerin farklı istek ve ihtiyaçlarını tespit ederek aile ile bu istek ve ihtiyaçlar için çözüm yolları aranması amaçlanıyor. Proje ile ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Mehmet Yılmaz, proje kapsamında her veli ile bire bir olmak kaydıyla yaklaşık 1,5 saatlik görüşmeler yapılırken, bu proje ile ilkokul öğrencileri için özel bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Zira her anlamda başarının ancak ailenin de okul ve öğretmenle işbirliği içerisinde olması ile mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çocuklar aile içinde ne kadar mutlu olursa ve çocukluk anılarını ne kadar mutlu şekilde biriktirirse hayatlarında daha başarılı ve mutlu olmaktadırlar. Uzun zamandır hayalimizde olan bir projeyi gerçekleştirmekten ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yılmaz, ayrıca Aile Danışmanlığı Projesi'nin eğitim yılı başladığında da devam etmesi için çalışmalara başlandığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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