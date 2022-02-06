Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören köy sakinleri, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Sandıklı itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibi Türkavcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar'da ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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